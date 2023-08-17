إسلام الحميلي يوضح كيف تعمل الدولة على توفير حياة كريمة لأهالي مطروح|فيديو

‏قال إسلام الحميلي، عضو غرفة العمليات المركزية بمؤسسة حياة كريمة، نحن نسير على خطوات ثابتة ونقوم بتنفيذ كل ما يطلب منّا وهذا ظاهر على أرض الواقع.

وتابع خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن رؤية مصر 2030 من أهمها التنمية المستدامة والوصول إلى المستحقين لكي يعيشوا حياة كريمة، مضيفا نحن فريق عمل كبير نسعى إلى تنفيذ كل ما يطلب منّا في أسرع وقت ممكن وهذا ما رأيناه في السلوم مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس.

‏وأضاف تم توزيع 20 ألف رأس ماشية في محافظة مطروح ابتداء من السلوم وسيدي براني والحمام ومركز مطروح، مؤكدًا أن قبلها كان هناك توزيع لصناديق الحماية الاجتماعية وتم توزيع أكثر من 7000 صندوق حماية.