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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«إنجازات قومية بأيادٍ مصرية» بقافلة ثقافة الجيزة في المعهد الأزهري للفتيات بكرداسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالتزامن مع الذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، متمثلة في فرع ثقافة الجيزة، قافلة ثقافية بالمعهد الأزهري للفتيات بكرداسة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية برئاسة الدكتور سمير أبو الخير.

تضمنت فعاليات القافلة التي شارك بها بيت ثقافة كرداسة، محاضرة ثقافية بعنوان "إنجازات قومية بأيادٍ مصرية"، تناول خلالها سعيد عمارة الحديث عن قناة السويس الجديدة ودورها في تعزيز التجارة البحرية، والتأكيد على أهمية مصر كممر بحري رئيسي بين الشرق والغرب، أدى إلى رفع نسبة الإيرادات الناتجة عن رسوم المرور عبر القناة، والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري.

وقال "عمارة" إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاعات مثل النقل واللوجستيات والتصنيع، وتوفير فرص العمل لقطاع كبير من الشباب.

وأوضح أن الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، هو احتفال بأعظم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث، الذي أقيم بأيادٍ مصرية تسعى للبناء والتنمية، ولا تعرف للمستحيل طريقا.

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الفنية والأشغال اليدوية لتنمية المهارات الإبداعية لدى فتيات المعهد، حيث قدمت الدكتورة دينا مغيث محاضرة تذوق فني عن فن الطباعة بالاستينسل، موضحة أنه أحد أنواع الطباعة الفنية وهو عبارة عن تقنية لنسخ التصميمات عن طريق تمرير الحبر أو الطلاء على الثقوب المقطوعة في الكرتون أو المعدن لتنتقل إلى السطح المراد تزيينه، والطرق المختلفة للطباعة بالاستنسيل مثل التفريغ والدق، وطريقة البخ أو الرش، تخللتها ورشة عملية لتعليم فتيات المعهد كيفية الطباعة بالاستنسيل باستخدام مدق الاستنسيل بمشاركة ريهام عزوز.

وعلى التوازي، أقامت نسرين رفعت ورشة أشغال يدوية، لتعليم طوق التطريز اليدوي، لتزيين الملابس والمفروشات المنزلية بطريقة جمالية باستخدام الغرز الطويلة والقصيرة.

واختتمت القافلة بمسابقة ثقافية  مع توزيع مجلات قطر الندى على فتيات المعهد بمشاركة ولاء محمود.

جاءت القافلة ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة برئاسة الدكتورة نهى نبيل، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لميس الشرنوبي، وبحضور يوسف عويس، الوكيل الثقافي بمنطقة الجيزة الأزهرية، ومحمد أيمن وإلياس، مدير إدارة كرداسة التعليمية.

افتتاح قناة السويس الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني سمير أبو الخير

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