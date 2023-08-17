مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

تعد المناطق اللوجستية واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي حيث أن الهدف الأساسي من إنشاء المناطق اللوجستية هو تحقيق التنمية الشاملة بالدولة وتحقق عائد اقتصادي للبلاد.

انشاء منطقة لوجيستية

إنشاء منطقة لوجستية

تعتزم مصر إنشاء منطقة لوجستية جديدة قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية وتعزيز حركة التجارة مع جارتها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مطروح، إن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم.

وأشار الرئيس السيسي في حديثه إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، كاشفاً عن مخطط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان أو أكثر من مليون متر مربع، قرب المنفذ، بهدف خلق فرص عمل وتنمية المنطقة والمحافظة.

الرئيس السيسي

تساعد في جهود الربط التجاري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي، إن انشاء منطقة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم هذا دليل على اهتمام مصر بالعلاقات مع الجانب الليبي خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة اجراء الانتخابات والوصول الي حكومة موحدة مستقرة.

وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جهود إعادة الاعمار وإعادة بناء الدولة الليبية سيكون لمصر فيها دورا محوريا، وبالتالي هذه المنطقة ستخدم كل جهود الدولة المصرية أولا في إعادة الاعمار في ليبيا، وثانيا في تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وليبيا في مقبل الأيام.

وتابع: وأيضا هي تركز على أهمية العلاقات ما بين مصر والدائرة المتوسطية في العلاقات مع إيطاليا واليونان وقبرص ودول اتحاد الأوروبي وهي تخفف الضغط على ميناء الإسكندرية وفي نفس الوقت تخلق حياة اقتصادية وتجارية في منطقة الساحل الشمالي التي بدأت مصر تولي بها اهتماما مهما خاصة بعد إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية كالعلمين الجديدة وغيرها.

وأكد أن إنشاء المنطقة اللوجستية تساعد كثيرا في جهود الربط التجاري ما بين البحرين الأحمر والمتوسط حيث تتطلع مصر من خلال انشاء عدد من خطوط النقل كالقطار السريع والقطار الكهربائي الي الربط بين البحرين الأبيض والمتوسط وميناء السخنة وميناء البحر المتوسط وصولا الي أوروبا.

واختتم: وبالتالي هذه المنطقة ستخدم كثيرا على عملية الربط التجاري ما بين البحرين وانتقال البضائع القادمة من قناة السويس الي طريق موازي الي الدول الأوروبية ومن ثم تلعب هذه المنطقة دورا محوريا في تنشيط التجارة ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الليبي.

الدكتور بشير عبد الفتاح

تعظيم حركة التجارة البينية

ومن جانبه، قال هاني صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريون، في تصريحات إعلامية، إن إعلان الرئيس السيسي بقرار إقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم مهم للغاية وإيجابي، ويعود على حركة التجارة والصناعات الوطنية بفوائد كبيرة.

وأضاف أن كثيراً من رجال الصناعة والتجارية كانوا ينتظرون ذلك القرار منذ فترة طويلة، لإنشاء منطقة لوجيستية في غرب مصر، نظراً لأهميتها في دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى أنه مشروع ضخم، أجرت الحكومة دراسات كبيرة عليه من فترة.

وتابع: المنطقة اللوجستية تُخدم على ميناء جرجوب، والتي بها استثمارات ضخمة، كما أن الميناء مع المنطقة اللوجيستية يمكن من خلالهما تعظيم حركة التجارة البينية في غرب مصر، وهو ما يدعم أيضاً الصناعات الوطنية، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق للتصدير.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة، وتحديداً مشروع إنشاء تلك المنطقة اللوجستية، سيُسهم في توفير فرص العمل للعديد من أبناء مطروح.