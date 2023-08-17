عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

أرشيفية - منطقة لوجستية
أرشيفية - منطقة لوجستية

تعد المناطق اللوجستية واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي حيث أن الهدف الأساسي من إنشاء المناطق اللوجستية هو تحقيق التنمية الشاملة بالدولة وتحقق عائد اقتصادي للبلاد.

انشاء منطقة لوجيستية 

إنشاء منطقة لوجستية

تعتزم مصر إنشاء منطقة لوجستية جديدة قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية وتعزيز حركة التجارة مع جارتها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مطروح، إن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم.

txt

أحد عمد مطروح: زيارة الرئيس السيسي مثمرة ونستبشر بها خيرا

txt

برلماني: استقبال أهالي مطروح للرئيس السيسي كان تاريخيا

وأشار الرئيس السيسي في حديثه إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، كاشفاً عن مخطط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان أو أكثر من مليون متر مربع، قرب المنفذ، بهدف خلق فرص عمل وتنمية المنطقة والمحافظة.

الرئيس السيسي 

تساعد في جهود الربط التجاري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي، إن انشاء منطقة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم هذا دليل على اهتمام مصر بالعلاقات مع الجانب الليبي خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة اجراء الانتخابات والوصول الي حكومة موحدة مستقرة.

وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جهود إعادة الاعمار وإعادة بناء الدولة الليبية سيكون لمصر فيها دورا محوريا، وبالتالي هذه المنطقة ستخدم كل جهود الدولة المصرية أولا في إعادة الاعمار في ليبيا، وثانيا في تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وليبيا في مقبل الأيام.

وتابع: وأيضا هي تركز على أهمية العلاقات ما بين مصر والدائرة المتوسطية في العلاقات مع إيطاليا واليونان وقبرص ودول اتحاد الأوروبي وهي تخفف الضغط على ميناء الإسكندرية وفي نفس الوقت تخلق حياة اقتصادية وتجارية في منطقة الساحل الشمالي التي بدأت مصر تولي بها اهتماما مهما خاصة بعد إنشاء عدد من المدن الجديدة الذكية كالعلمين الجديدة وغيرها.

وأكد أن إنشاء المنطقة اللوجستية تساعد كثيرا في جهود الربط التجاري ما بين البحرين الأحمر والمتوسط حيث تتطلع مصر من خلال انشاء عدد من خطوط النقل كالقطار السريع والقطار الكهربائي الي الربط بين البحرين الأبيض والمتوسط وميناء السخنة وميناء البحر المتوسط وصولا الي أوروبا.

واختتم: وبالتالي هذه المنطقة ستخدم كثيرا على عملية الربط التجاري ما بين البحرين وانتقال البضائع القادمة من قناة السويس الي طريق موازي الي الدول الأوروبية ومن ثم تلعب هذه المنطقة دورا محوريا في تنشيط التجارة ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الليبي.

الدكتور بشير عبد الفتاح

تعظيم حركة التجارة البينية

ومن جانبه، قال هاني صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريون، في تصريحات إعلامية، إن إعلان الرئيس السيسي بقرار إقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم مهم للغاية وإيجابي، ويعود على حركة التجارة والصناعات الوطنية بفوائد كبيرة.

وأضاف أن كثيراً من رجال الصناعة والتجارية كانوا ينتظرون ذلك القرار منذ فترة طويلة، لإنشاء منطقة لوجيستية في غرب مصر، نظراً لأهميتها في دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى أنه مشروع ضخم، أجرت الحكومة دراسات كبيرة عليه من فترة.

txt

برلماني: حوار الرئيس مع جماهير مطروح كشف وعى المصريين وقدرتهم على تخطى الصعاب

txt

حزب الغد: إشادة قبائل مطروح بإنجازات الرئيس ترجمة للطفرة الهائلة في البنية التحتية

وتابع: المنطقة اللوجستية تُخدم على ميناء جرجوب، والتي بها استثمارات ضخمة، كما أن الميناء مع المنطقة اللوجيستية يمكن من خلالهما تعظيم حركة التجارة البينية في غرب مصر، وهو ما يدعم أيضاً الصناعات الوطنية، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق للتصدير.

وأشار إلى أن المشروعات الجديدة، وتحديداً مشروع إنشاء تلك المنطقة اللوجستية، سيُسهم في توفير فرص العمل للعديد من أبناء مطروح.

هاني صقر
لوجستية انشاء منطقة لوجيستية مصر إنشاء منطقة لوجستية ليبيا السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإندونيسي بذكرى عيد الاستقلال

رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي نفذ وعده بشأن الحوار الوطني

أحد عمد مطروح: زيارة الرئيس السيسي مثمرة ونستبشر بها خيرا

الإتحاد الأوروبي يطالب أطراف الصراع في ليبيا بضبط النفس ووقف العنف

ترشيحاتنا

مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات

هل يجوز الدعاء فقط في السجود بدون تسبيح.. اعرف رأي الفقهاء

مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

خلال التقلبات الجوية.. هذا النظام الغذائي يحميك من الأمراض

عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ