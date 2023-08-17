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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض السلام في الإيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الدبلوماسية

النيجر
النيجر

انطلق اليوم الخميس، اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المقام في غانا لبحث احتمالية التدخل العسكري في النيجر.

وقال مفوض السلام بـ "إيكواس"، عبدالفتاح موسى، في كلمته خلال الاجتماع، إن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعي رغبته في الحوار ويبحث عن أسباب لتبرير الانقلاب.

وأضاف مفوض الأمن في إيكواس، أن المجلس العسكري في النيجر يتحجج بالحوار لكسب وقت لتثبيت الانقلاب. 

وأشار موسى إلى أن الإيكواس لا تزال تعطي الدبلوماسية فرصة في النيجر لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لافتا إلى أن القوة العسكرية المشتركة لمجموعة إكواس جاهزة للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وأكد مفوض الأمن في منظمة إيكواس، أنه سيتم استعادة النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة.

وقد أعلنت المجموعة الاقتصادة لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تفعيل القوات الاحتياطية لاستعادة النظام في النيجر، وذلك في استعداد واضح للتدخل العسكري في النيجر.

وعلى الجانب الآخر، بدأت النيجر في التحضير لمواجهة التدخل العسكري المحتمل من دول الإكواس، بعد ثلاثة أسابيع على إطاحة العسكريين بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم.

وأطلق سكان العاصمة نيامي التحضيرات للتطوع في الجيش النيجري لمساعدته على مواجهة أي تهديد محتمل، وتحديداً من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وانقسم المتطوعون بين مقاتلين ومتخصصين في مجال الرعاية الطبية أو الأمور اللوجستية والتقنية.

وقال أحد مؤسسي مبادرة التطوع أمسارو باكو، لوكالة أسوشييتد برس: "يجب أن نكون مستعدين لأي اعتداء في حال حصوله".

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