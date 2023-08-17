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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع المخلفات الحيوانية والزراعية ببورسعيد يسهم في استمرار عجلة الإنتاج

عامر الشوربجي عضو
عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، بالخطوة التى اتخذتها الحكومة لإقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية في منطقة القابوطى ببورسعيد، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة.

 

وأشار “ الشوربجي ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا المشروع  سوف يسهم أيضاً في استمرار عجلة الإنتاج في مصر، لاسيما في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع وكان لها تأثير سلبي على كافة القطاعات وعلي رأسها الزراعة والصناعة حيث تمثل طوق النجاة للشركات الصناعية. 

 

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد عقدوا اجتماعاً عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلي شركة إينى الإيطالية وعدد من مسئولي وزارتى البترول والبيئة وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة ، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إينى الإيطالية لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعى جديد في محافظة بورسعيد في اطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

عامر الشوربجي الحكومة لجنة الزراعة مجلس النواب بورسعيد

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