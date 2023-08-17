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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة يوم واحد| وزير الخارجية الإيراني يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني في السعودية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان وصل اليوم الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية  تستغرق يوما واحدا.

وخلال الزيارة، من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني نظيرة السعودي فيصل بن فرحان ومسؤولين آخرين في السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أن بلاده تتفاوض مع السعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة.

ووفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال حجة الله عبد الملكي، "نعمل على تطوير مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية".

ولفت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وسوريا حول التعاون في المناطق الحرة، وأدرجت المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة.

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