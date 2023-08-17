«القومي للحوكمة» يعقد برنامجًا تدريبيًا لموظفي الخدمة المدنية بثلاث دول أفريقية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) من خلال مبادرته الإفريقية للتدريب (تنمية)، البرنامج التدريبي "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا"، لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ثلاث دول وهى: ليسوتو وكينيا ونيجيريا.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ودعما للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063.

وأوضحت شريف أنه تم تقديم البرنامج التدريبي عبر منصة زووم، وتم التدريب باللغة الإنجليزية، واستهدف 25 من موظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا، فيما يمثل المشاركون في البرنامج التدريبي عدة جهات تتمثل في وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا .

من جانبها، قالت د. حنان رزق مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية) إن البرنامج الذى تم تقديمه لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء.



