المؤتمر: لقاء السيسي بأهالي مطروح يتسم بالشفافية والوضوح وكشف الحقائق

اعتبر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينتي السلوم وسيدي براني بمحافظة مطروح، بمثابة تأكيد لدعمه الكامل للمواطنين واستمرار تحقيق التنمية الشاملة للمحافظات الحدودية.

وأوضح حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية حققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة في جميع القطاعات الخدمية اللازمة للمواطنين.

وأكد أن مطروح هي شريان حيوي وتجاري مهم يربط مصر بدول الشمال الغربي.

وقال حزب المؤتمر إن إنجازات الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة مصر لا تحصى فى جميع المجالات واستكمال المشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف حزب المؤتمر أن لقاء الرئيس السيسي مع أهالي مطروح يتسم بالشفافية والوضوح لكشفه الحقائق وآليات تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية العالمية وانقطاع الكهرباء.

وذكر حزب المؤتمر أن منفذ السلوم يستهدف تسهيل حركة التجارة بين مصر وليبيا، لافتا إلى أن إنشاء منطقة لوجستية بجانب المنفذ سيعمل على توفير فرص عمل لأهالي مطروح، علاوة على تنمية المحافظة والمنطقة الغربية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عددا من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بمحافظة مطروح، التي حازت على اهتمام كبير من الدولة لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة على حدود مصر، والتقى عددا من أهالي مطروح.