بعد اكتساح مالي.. تعرف على منافس منتخب مصر المقبل بأمم أفريقيا لسيدات الطائرة

اكتسح المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني عماد نوار، نظيره المالي في ثان لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 21، المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-10، 25-9، 25-6".

ويعد هذا الفوز هو الثاني لسيدات الفراعنة بعد فوزهن أمس على نظيرتهن من الجزائر بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر، أن تصطدم بنات النيل في الجولة المقبلة مع المنتخب الكاميروني -صاحب الأرض والجمهور"، فيما تلعب سيدات مالي مع نظيرتهن من الجزائر.

ووقعت سيدات مصر في المجموعة الأولي إلى جوار منتخبات الجزائر والكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.