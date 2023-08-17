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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة بماليزيا.. فيديو

صدى البلد

أعلنت هيئة الطيران المدني في ماليزيا ،اليوم الخميس، تحطم طائرة صغيرة على متنها 8 أشخاص تحطمت، اليوم الخميس، في ولاية سيلانجور.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني في بيان إن حالة الركاب الستة وفردي الطاقم غير مؤكدة بعد، وأن هناك مهمة بحث وإنقاذ جارية.

وقال الرئيس التنفيذي في بيان إن الطائرة تحطمت قرب بلدة إلمينا بعد إقلاعها من جزيرة لانكاوي وفي طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانجور.

وأضاف أن ستة ركاب وطاقم طيران من فردين كانوا على متن الطائرة إجمالا، ولم يتم التأكد من حالتهم وقت الإعلان.

كما صرح رئيس شرطة ولاية سيلانجور حسين عمر خان، للصحفيين في مكان الحادث، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 2.40 بعد الظهر، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وأضاف أن الطائرة التي أقلعت من لانكاوي تم السماح لها بالهبوط في مطار السلطان عبد العزيز شاه في سوبانج عندما فقدت الاتصال ببرج المراقبة.

وأوضح أن الطائرة اصطدمت بالطريق هنا واصطدمت بسيارة ودراجة نارية.

وأكد قائد شرطة منطقة شاه علم محمد إقبال إبراهيم مقتل جميع ركاب الطائرة، بالإضافة إلى اثنين أحدهما في سيارة والآخر على دراجة نارية، لقوا حتفهم مع الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة.

وهبطت الطائرة على مدرج المطار في بلدة المينا في شاه علم بمقاطعة سيلانجور، قبل الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي بعد مغادرتها جزيرة العطلات لانكاوي.

اصطدام 10 أشخاص التوقيت المحلي الدراجة النارية الاصطدام

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