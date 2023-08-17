840 جنيها انخفاضا للجنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الخميس، لمعرفة حالات البيع و الشراء، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة، التي يشهدها سوق الذهب.

اسعار الذهب اليوم في مصر

ويستعرض موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية، للشراء بأرخص الأسعار، ومعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلى أسعار المصنعية والدمغة علي جرامات الذهب.

أسعار الجنية الذهب اليوم

وانخفضت اسعار الجنية الذهب اليوم الذي انخفض 840 جنيها، للجنية الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، إذ سجل اليوم الجنيه الذهب بيع 17,960 جنيه، بعدما سجل 18800 جنيه منذ عدة ايام.

ونستعرض خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر لكل الأعيرة المختلفة:-

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 جنيه.

عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 جنيه.

الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120 جنيه.

الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571 جنيه.

وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.