عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة السلوم تعد زيارة مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية الجديدة، والخير سيعم على محافظة مطروح وأبنائها.

وأكد رئيس اتحاد العمال، أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح جاء في وقته تمامًا، ما يؤكد قوة الدولة المصرية وتواصل مشاريع التنمية الشاملة فيها، وفي كل المحافظات وفق رؤية شاملة، وحمل العديد من الرسائل للجميع واقترب من قضايا التنمية الشاملة في الوطن، ومشروع الدلتا الجديدة وما يواجه الوطن من تحديات ضخمة.

وأوضح أنها كانت فرصة مهمة لإرسال رسائل للداخل والخارج بتواصل عملية التنمية الشاملة في مصر، وقوة الدولة، وأن ما تمر به الآن من ظروف صعبة عادية في حياة الدول وسيتم تجاوزها.



وأضاف جبران أن ما تشهده السلوم من التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة في عهد السيسي، سيجعل محافظة مطروح البوابة الاقتصادية وقاطرة التنمية لمصر خلال الفترة القادمة.

وأشاد رئيس عمال مصر، بحديث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية وتأكيده أنها ستصبح من الماضي مثل أزمة الإرهاب وغيرها، وأن الدولة قادرة على تجاوزها، يؤكد تماما أن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على مواجهة مختلف الظروف.