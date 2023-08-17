حرائق الغابات تلتهم جزيرة تينيريفي الإسبانية وتجلي الآلاف من منازلهم |شاهد

كافح رجال الإطفاء الإسبانية ،اليوم الخميس، لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت في حديقة وطنية جبلية بجزيرة تينيريفي الإسبانية ، مما دفع السلطات إلى إجلاء حوالي 3800 شخص.

وامتد محيط الحريق إلى 31 كيلومترًا (19 ميلًا) عبر الغابات الجافة التي تغطي جانبي الوديان شديدة الانحدار بالقرب من بركان جبل تيد الذي يقع أعلى قمة في إسبانيا، مما أعاق الوصول إلى المنطقة ويغطي معظم الجزيرة بسحب الدخان والرماد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

واشتعل الحريق ، أمس الأربعاء ، في 2600 هكتار (6425 فدانًا) من الأراضي.

وقال فيرناندو كلافيجو عمدة المنطقة في مؤتمر صحفي أنها كانت ليلة صعبة حريق الذي شهدته في جزر الكناري في الأربعين عاما الماضية.

وقال بيدرو مارتينيز ، رئيس خدمات الطوارئ في تينيريفي ، إن الحريق امتد إلى الشمال باتجاه واد حيث توجد عدة مواقع تخييم.

في حين تم إخلاء بعض القرى بدافع الاحتراز ، صدرت أوامر للسكان في قلة أخرى بالبقاء في منازلهم ، مما أثر على 3500 شخص آخرين.

وقال كلافيجو إن سجنًا ومركزًا لاستقبال المهاجرين كانا في المناطق المحجوزة.

أزالت الحماية المدنية 1294 شخصًا من منازلهم في بلدية إل روزاريو و 1525 من مناطق لا أوروتافا يوم الخميس ، وبلغ إجمالي عمليات الإجلاء 3800 شخص.

ونشرت السلطات 17 طائرة و 350 من رجال الإطفاء والعسكريين. وصلت طائرات إضافية للقنابل المائية من البر الرئيسي.

تم إغلاق جميع طرق الوصول إلى الجبال في الجزيرة ، بما في ذلك جبل تيد المفضل للسياح ، لمنع أي حوادث.

وقالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية أينا إن مطاري تينيريفي يعملان بشكل طبيعي.

في الأسبوع الماضي ، تركت موجة الحر في جزر الكناري العديد من المناطق جافة ، مما زاد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات.

وأخمد رجال الإطفاء هذا الصيف سلسلة من حرائق الغابات في جزر غران كناريا ولا بالما ، والتي تشكل جزءًا من أرخبيل جزر الكناري.