كييف تجدد مطالبة الغرب بمواصلة تزويدها بالأسلحة "حتى النصر"

طالب وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا الغرب بمواصلة إمداد كييف بالسلاح "حتى النصر"، وجدد تعهده بعدم استهداف الأراضي الروسية بها.



وأضاف كوليبا في مقابلة مع وكالة "فرانس بريس": "الحرب بحاجة للأسلحة لتحقيق النصر، ولا طريقة أخرى لذلك سوى السلاح".



ويواصل قادة كييف مطالبة الغرب وامريكا بالمزيد من الأسلحة علي الرغم من الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني في الأرواح والعتاد في مواجهة الجيش الروسي.

ولفت الكثير من الخبراء العسكريون الغربيون تدمير الجيش الروسي أنظمة الدفاع الجوي الغربية لدى قوات كييف في غضون أشهر، وعجز كييف عن صد الصواريخ الروسية بالأنظمة الغربية.