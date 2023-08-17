في البطولة العربية للجودو .. وزير الشباب يسلم براعم الرحاب الكأس

تمكن نادي الرحاب الرياضي من تحقيق إنجاز كبير ، بعد أن تُوج فريق براعم البنات بالمركز الأول وكأس البطولة العربية للجودو ، والتي تقام في مدينة العلمين و تستمر حتى 18 أغسطس الجاري .

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم كأس البطولة العربية للجودو لنادي الرحاب الرياضي، وحضر مراسم التتويج خالد بن محمد العطية، رئيس الاتحاد العربي للجودو، ومرزوق محمد، رئيس الاتحاد المصري للجودو.

وجاء تتويج نادي الرحاب بالبطولة بعد أن تمكنت لاعبات الفريق من تحقيق ذهبيتين وفضية، حيث أحرزت اللاعبة حلا وائل المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 28 كجم . كما احرزت فريدة شادي المركز الاول والميدالية الذهبية وزن 44 كجم ، فيما احرزت فيروز شادي المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 36 كجم .

ويعد نادي الرحاب الرياضي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر ، فهو مقام على مساحة 109 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات الدولية .

ونجح نادي الرحاب خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، اذ يضم أكاديميات رياضية مميزة تعمل بشكل احترافي ونجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم.