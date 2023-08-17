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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سوهاج للفنون الشعبية والنيل للآلات الشعبية ضمن ليالي "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهد النادي الاجتماعي العرض الأخير لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز، وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية ومنها "السوهجية، الخلخال، السيرة الهلالية، الربابة، التحطيب"

كما واصلت فرقة النيل للآلات الشعبية بقيادة الدكتور منال إبراهيم، وقدمت مجموعة متنوعة من الفقرات منها "بسم الله، ساقية، يا بلح، ع الزراعية، حبيبي يا ولدي" في حضورحشد كبير من أبناء مطروح والسادة المصطافين وسط اعجاب شديد بالفقرات الفنية المقدمة   

الفعاليات تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع فرع ثقافة مطروح، بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش

على هامش الفعاليات استمرت فعاليات معرض الكتاب المقام، وتوفير أحدث اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات لكل مهتم بالقراءة ومحب للشعر والأدب .

على جانب آخر نفذت الفنانة نهله عبدالفتاح ورشة فنية للتشكيل بالخيوط الملونة، حيث شرحت الفنانة للمشاركات في الورشة طريقة استخدام الخيوط الملونه في عمل اشكال من أوراق الأشجار والزهور بشكل بسيط وجميل 

ثقافتنا في إجازتنا هيئة العامة لقصور الثقافة فرقة سوهاج للفنون الشعبية الدكتور منال إبراهيم عرض الكتاب المقام

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