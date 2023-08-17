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برلمان

نفذت 2500 مشروع ..

اقتصادية النواب: هيئة "الأبنية التعليمية" نجحت في إنشاء 1131 مشروعا بـ"حياة كريمة"

محمد علي عبدالحميد
محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، من خلال زيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، إن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أثبت بالدليل القاطع انه لديه من الخبرات والقدرات ما يجعله قادر علي تحقيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء علي كثافة الفصول لافتا الي أن رئيس الهيئة حقق نقلة نوعية كبيرة داخل هيئة الأبنية، وذلك ما يشهده الجميع من خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المحافظات .

 

وأشار الي أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت في إنشاء 1131 مشروعا، و1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى لحياة كريمة لافتا الي ان تلك الانجازات تعكس قدرة رئيس هيئة الابنية  على تحقيق برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على الكثافة الطلابية خلال السنوات القليلة المقبلة قائلا : اللواء يسري الديب نموذج يحتذي به ".

وجدد " عبدالحميد " مطالبته بقيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة ورفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري.

ونوه بأن رئيس هيئة الابنية يعتمد علي كتيبة من المقاتلين الذين يعملون ليلا ونهارا لتحقيق التكليفات الرئاسية منهم علي سبيل المثال لا الحصر " المهندسة امل صبري رئيس ادارة البحوث  والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير امانة مجلس الادارة  والمهندسة اماني يسري مدير الملكية  والمهندس محمد الشبراوي والمهندس احمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية والمهندس سعد محمد السيد ".

وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل كخلية نحل علي مدار الساعة حيث يلقي علي عاتقها مسئولية بناء مدارس جديدة وصيانة المدارس بقرى ومراكز مختلف المحافظات وإحلال وتجديد الأثاث المدرسي لافتا إلى أن اللواء يسري الديب يبدي مرونة كبيرة وتجاوب مع طلبات نواب البرلمان والمواطنين  لتذليل المشكلات والعمل علي حلها مع حرصه علي توفير المتطلبات  المدرسية لتوزيعها على بعض المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

محمد علي عبدالحميد اللجنة الاقتصادية مجلس النواب كثافة الفصول

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