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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأهالي يقدرون الطفرة التنموية| برلماني يشيد بالاستقبال الحافل للرئيس السيسي في مطروح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، باستقبال أهالى مطروح للرئيس السيسي، قائلاً: يعكس تقدير الجماهير للطفرة التنموية في البلد، وللجهود الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية للارتقاء بمصر والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

 

وثمّن "علواني" في تصريح صحفي له اليوم، صراحة في تناول كل القضايا التي تشغل جميع المصريين، لأن ما تحقق في مصر طيلة السنوات الماضية لم يسبق في تاريخ مصر.

 

وأشار نائب الشيوخ، إلى أن الاستقبال الحافل من جانب أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني للرئيس السيسي، يشير بوضوح إلى أن هذه الزيارات الميدانية المتكررة، تكشف حجم التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قِبل أبناء الشعب المصري، وانعكاس لسياساته الناجحة ومواصلته التنمية في كل شبر في أرض مصر.

 

وأوضح النائب رزق علواني أن الزيارة كشفت ما تحقق في محافظة مطروح خلال السنوات الماضية، من مشروعات قومية تنموية لم تشهدها من قبل، والانطلاق بها على كافة المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، وبما حقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح.

رزق علواني السيسي الجمهورية الجديدة مطروح

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