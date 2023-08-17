قومي المرأة بأسوان: 4 آلاف زيارة منزلية ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة"

نفذ المجلس القومى للمرأة بأسوان، 4 آلاف زيارة منزلية استهدفت توعية 23 ألفا و 628 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات المستمرة لمحافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر إستفادة ودعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

طرق الأبواب

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة " بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية .

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

فيما شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وجمعية قبس من نور فى مجالات التدريب والتطوير المؤسسى وتنفيذ المشروعات التنموية ، وذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية منار أحمد محمد بالتوقيع على بنود البروتوكول ، بحضور الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لجمعية قبس من نور لما تقدمه من مساهمات إنسانية جليلة هادفة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى فى كافة المجالات لتكون نموذجاً مشرفاً للجمعيات النشطة والفاعلة .

جهود

وأكد المحافظ على أن هذا التعاون مع قبس من نور وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية يساهم بشكل مباشر فى تحقيق منظومة متكاملة وشاملة للحماية الإجتماعية وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن الوصول لنمو إقتصادى مستدام وتنمية المعرفة والإبتكار بالإستثمار فى البشر ، وصقل قدراتهم الإبداعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم الغالى مصر .

فيما أوضحت منار أحمد بأن بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان وجمعية قبس من نور يستهدف العديد من المجالات منها ما يتعلق بالتنمية الإدارية والتطوير المؤسسى ، وأيضاً الرعاية الصحية وإنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ، وكذا مجال التعليم والتعليم الفني ، وإنشاء المنازل وإعادة تأهيل المباني المتهالكة ، علاوة على مساعدات التدخلات العاجلة .