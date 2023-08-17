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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مدينة الموتى.. انتشار ظاهرة أكلي لحوم البشر يرعب المارة في شوارع لندن

انتشار اهرة اكل لحوم
انتشار اهرة اكل لحوم البشر في لندن

انتشرت في شوارع العاصمة البريطانية لندن ظاهرة مرعبة يبدو فيها الناس كمصاصي دماء ويحاولون عض بعضهم وتنهشم حيوانات الشارع في جسدهم ايضا نتيجة لتأثير احد انواع المخدرات المدمرة للجسم. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار" البريطانية، مزيج قاتل من المخدرات جعل لندن تشبه مدينة الزومبي حيث يتم ضرب الناس بسبب عواقب أكل اللحم البشري.

وعثرت قوات الأمن على بعض المشردين في شوارع المدينة الذين يظهر على جسدهم تقرحات وتشوهات وصلت لخروج اللحم من جسدهم حتى اصبح طعام للقطط والكلاب في الشارع. 
 



انتشار ظاهرة اكل لحوم البشر في لندن
 

يأتي سبب 'مرض تأكل اللحم' في الواقع من الهيروين أو الكوكايين الذي تم شراؤه في الشوارع والذي تم خلطه بمواد أخرى مثل المواد الأفيونية الاصطناعية.

وتعتبر الحكومة ان اخطر تلك المواد المخدرة هو عقار  Xylazine ، المستخدم طبيا في تهدئة الحيوانات الضخمة مثل الخيول، والذي عند مزجه مع عقاقير المخدرات التقليدية يحرم الدماغ من الأكسجين ويبطئ معدل ضربات قلب الشخص.

انتشار الهيروين والافيون في شوارع لندن
 

قالت الدكتورة إميلي فينش ، رئيسة هيئة التدريس في كلية الإدمان في الكلية الملكية للأطباء النفسيين: 'في الوقت الحالي ، لا يعد اختبار المواد الأفيونية الاصطناعية منهجيًا بما فيه الكفاية - مع الأخذ في الاعتبار أن الهيروين نفسه يقتلك ، فهو يقتلك بشكل مؤكد.

وأضافت 'الخطر الأكبر ليس خطرًا على الصحة العقلية ، الخطر الأكبر هو الجرعة الزائدة لأنها تثبط تنفسك من المحتمل أن تزيد المواد الأفيونية الاصطناعية من ذلك وتزيد الأمر سوءًا - وربما تسبب المزيد من الوفيات بسبب ذلك.'


ووصلت وفيات المخدرات في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية في عام 2022 ، محطمة الرقم القياسي السابق للعام التاسع على التوالي. 

 

لندن دماء المخدرات وفيات المخدرات

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