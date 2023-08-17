حتحوت يصدم جمهور الزمالك بشأن رحيل زيزو عن الفريق

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، مستجدات عن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وكتب عبر تويتر: "‏رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب. ‏اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن (العقود قد تُصاغ اليوم) فك القيد، مستحقات اللاعبين، صفقات جديدة.. ثلاث أولويات يتعامل فيها الزمالك بأموال الصفقة حال إتمامها".

وتلقي أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عرضًا تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال له فى ميركاتو الصيف.

وعرض نادي الشباب السعودي على زيزو راتبًا شخصيًا مقابل 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وكشفت مصادر مطلعة أن زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة قيمتها 12 مليون جنيه، وفقاً لأحد البنود المُبرمة فى عقده.