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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار محاكمته .. ترامب يدين الرئيس الأمريكي وإدارته بتلفيق التهم إليه

صدى البلد

وجه الرئيس الأمريكي السابق  دونالد ترامب ،اليوم الخميس، الاتهامات للرئيس الحالي جو بايدن وإدارته بأن لائحة الاتهامات الموجهة إليه هي ملفقة من قبل بايدن وإدارته.

وقال ترامب في تصريحاته أن جميع لوائح الاتهام الفيدرالية والمحلية صممها بايدن وموظفوه.

وأشار ترامب بأنه يجب تعليق كل المحاكمات حتى انتخابات 2024، كما حث ترامب الجمهوريين أن يكونوا أكثر صرامة وذكاء في أسرع وقت.

وطلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس موعدا لبدء محاكمته.

ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنيا إذ يواجه ترامب البالغ 77 عاما أربع محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.

وفي حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل ثمانية أيام من موعد التصويت في جورجيا.

 ووجّهت لترامب الأثنين الماضي تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس تهما عدة إلى 18 شخصا على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للمليارير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب مارك ميدوز.

وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه "في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترامب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى".

وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر.

الانتخابات التمهيدية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الجمهوريين الجمهورية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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