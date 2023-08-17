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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء عاجل من التعليم لتطبيق أنشطة "توكاتسو" بمدارس قرى “حياة كريمة"

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه في إطار بدء تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو"في مدارس قرى “حياة كريمة" بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانية والذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة" فقد تم عقد تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة " توكاتسو " الأساسية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة بمحافظات؛ المنوفية والبحيرة والدقهلية، وقد تضمن تدريب المعلمين المنوطين بحصة توكاتسو، اكتساب معارف ومهارات تطبيق الأنشطة اليابانية؛ الريادة اليومية بالتناوب، مجلس الفصل، المناقشات، التوجيهية، التنظيف، الفعاليات المدرسية.

جدير بالذكر أنه قد سبق الإعلان عن إطلاق نموذج جديد داخل منظومة التعليم المصري الجديد من خلال تطبيق أنشطة « توكاتسو» اليابانية في مجموعة من المدارس الحكومية بقرى "حياة كريمة"، مع توفير بعض التجهيزات وكذلك تدريب العاملين بالمدارس، حيث إن أنشطة « توكاتسو» واحدة من الأنشطة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعليم الطفل في اليابان، والهدف منها تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة والحياة بصفة عامة، حيث يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وتمتد أهداف الأنشطة إلى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة والمنزل والمجتمع.

كما أن هذا النموذج يستهدف نشر ثقافة التعليم الياباني في قرى حياة كريمة، لكون هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للطلاب وتعزيز الانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه.

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