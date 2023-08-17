تحرير 688 محضرا وضبط 295 كجم لحوم فاسدة في حملات تموينية بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (٦٨٨) محضر حيال المخالفين خلال الحملات التى على مدار النصف الأول من الشهر الجارى.

وتم تحرير (٥٧) محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة ،وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (٦٣١) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعن مخازن تابعة لمحلات ، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة .

وفي السياق ذاته ،فقد تم ضبط ٦٨ شيكارة دقيق مدعم تزن ٥٠ كجم محظور تداولها خارج منظومة الدعم تحرر عنها ٣ محاضر و أيضًا التحفظ على ٢٩٥ كجم مصنعات لحوم وتواجد منتهيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تحرر عنها ٩ محاضر غش تجارى ضد المحال والمطاعم التى تم ضبط تلك الكميات بها..

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة و المواد البترولية بالأسواق ، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.