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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: حوار الرئيس مع أهالي مطروح تضمن العديد من الرسائل المهمة

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت مؤخراً بمدينة العلمين الجديدة، باستضافة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، و الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي شهدت بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختامي، الذي أكد الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، وتواصل التشاور والتنسيق المُكثف على كافة المستويات الدولية والإقليمية؛ وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا للقانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها في هذا الشأن.

  وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولة التفقدية التي قام بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودي الذي دار بين سيادته ومجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق النائية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حوار  الرئيس مع أهالي مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

 

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