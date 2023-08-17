رسميا بترول أسيوط يضم هذا الثنائي لمدة 3 مواسم

أعلن نادي بترول أسيوط عن التعاقد مع صفقتين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهما اللاعبان أيمن ندا ، وإسلام أحمد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري المحترفين.

ووقع إسلام احمد حارس مرمى فريق مستقبل وطن والترسانة السابق على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات بعد دفع المقابل المادي ، حيث طلب أحمد عبدالمقصود المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

ووقع أيضا أيمن ندا لاعب فريق بايونيرز والمصرى بالسلوم السابق على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم في صفقة إنتقال حر في حضور أحمد عبدالمقصود المدير الفنى للفريق لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.