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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مسلحون يحتلون مجمعا مدرسيا في أكبر مخيم للفلسطينيين في لبنان

صدى البلد

بعد أسبوعين من انتهاء الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يزال المسلحون يحتلون مجمعا مدرسيا تديره الأمم المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولون بالأمم المتحدة يوم الخميس.

 

قالت دوروثي كلاوس، مديرة وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، أو الأونروا، في لبنان، في بيان إن الوكالة "تلقت تقارير مقلقة بأن الجهات المسلحة تواصل احتلال منشآتها بما في ذلك مجمع المدرسة" في مخيم عين الحلوة.

 

يوفر المجمع التعليم لـ 3200 من إجمالي 6000 طالب في المخيم، الذي يضم أكثر من 50000 شخص. في وقت سابق من هذا الشهر، قالت كلاوس إن بدء العام الدراسي قد يتأخر للطلاب في المخيم بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق المدرسة.

 

قالت كلاوس إن استمرار وجود المسلحين يمثل "انتهاكًا خطيرًا لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا واللاجئين الذين يعيشون في المخيم.

 

قال مسؤول فلسطيني محلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن مسلحين من كلا الجانبين المتعارضين استولوا على مدارس مختلفة، واستخدموها "كملاذ آمن"، ونهبوا أجهزة كمبيوتر ومعدات.

 

كانت مباني المدرسة محصنة بشكل كبير لحماية الأطفال في حالة الاشتباكات، بعد اندلاع القتال في السابق في المخيم.

 

اندلعت عدة أيام من معارك الشوارع العنيفة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجماعتان الإسلاميتان جند الشام وشباب المسلم بعد أن اتهمت فتح الإسلاميين بقتل القائد العسكري لفتح أبو أشرف العروشي في المخيم يوم الأحد 30 يوليو.

 

أسفر القتال عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بملايين الدولارات في المخيم، وفقًا لمسؤولي الأونروا.

الأمم المتحدة فلسطين لبنان أكبر مخيم للاجئين

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