ضبط 18 ألف كتاب تعليمي بدون تفويض أو تصريح داخل مطبعة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 18 ألف كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة، بدون تفويض أو تصريح، داخل مطبعة بالجيزة، بالمخالفة للقانون.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المعنية، بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على 18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، بدون تفويض أو تصريح، بالمخالفة للقانون.



وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار ضبط مالك المطبعة.