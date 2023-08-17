تعليم الوادي الجديد: بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمقر المدرسة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2023 / 2025 .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح اليوم، إن التقييم يتم من خلال اللجان المُشكلة من وزارة التربية والتعليم وشركة الاتصالات لتقييم الطلاب المتقدمين على مستوى 5 مراكز، واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.

وأشار إلى أنه تم إجراء الاختبارات لــ 50 طالبا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس على أن تُستكمل الاختبارات غدا الجمعة للمتقدمين من مراكز المحافظة المختلفة حسب المجموعات المعلنة.