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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي النرويجي يرفع معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

رفع سعر الفائدة
رفع سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي النرويجي عن رفع سعر الفائدة الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهي الزيادة الثانية عشرة منذ سبتمبر 2021 والأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، مرجحاً رفع معدل الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل".

وبحسب بيان البنك، فيأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد الإعلان عن بيانات مطمئنة وإيجابية حول التضخم وتعافي العملة المحلية. 

وعلى صعيد آخر، حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر الخميس 17 أغسطس بعدما أشارت بيانات إلى قوة الاقتصاد الأميركي وعززت توقعات أن يرفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1896.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش مسجلاً أدنى مستوياته منذ 15 مارس آذار عندما سجل 1888.30 دولار، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1927.80 دولار للأونصة.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي لشهر يوليو الصادر أمس الأربعاء أن واضعي السياسات منقسمون حول الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، وأن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يقدمون مكافحة التضخم على المخاطر الاقتصادية.

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