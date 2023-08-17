قال الرئيس السابق لـ "مؤسسة التراث" الأمريكية، كيفن روبرتس، إن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح المواطنين الأمريكيين، وتضخ المزيد من الأموال في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحفية “ذا هيل” الأمريكية، قال روبرتس: "حان الوقت لإنهاء الأمر… سئم الناس من الصفقات المريبة لواشنطن".

وأضاف أن “المحاولات الأخيرة التي قام بها نظام كييف لمهاجمة موسكو بطائرات بدون طيار تثبت أن أوكرانيا لا تدافع عن سيادتها، لكنها تسعى لضرب الأراضي الروسية، مما يهدد بحرب نووية”.

وأوضح روبرتس، أن الأمريكيين أنفسهم سئموا من أوكرانيا، وأن الحجج المؤيدة لها تبدو أقل إقناعًا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يفكر حتى في خيار مفاوضات السلام أو وقف التمويل لنظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.