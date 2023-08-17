السلطات الكندية تأمر بإخلاء مدينة مع تقدم حرائق الغابات.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد السلطات الكندية تأمر بإخلاء مدينة شمالي مع تقدم حرائق الغابات.

وأوضحت أنه أمرت السلطات الكندية سكان يالونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال البلاد، بالمسارعة إلى إخلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

وحتى وقت متأخر من الأربعاء، كانت حرائق الغابات على بعد 17 كيلومترًا من العاصمة الإقليمية.

وتخضع العديد من بلدات ومجتمعات السكان الأصليين حاليًا لأوامر بالإخلاء، في حين أضطر رجال الإطفاء في بعض المناطق إلى التراجع بسبب الرياح القوية التي سعّرت الحرائق.

