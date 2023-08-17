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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لزيادة السلع.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

اضافه المواليد علي
اضافه المواليد علي بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين لعام 2023، للاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين وزيادة السلع التموينية، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق.

 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

  1. من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية
  2. الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.
  3. يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية
  4.  أن تكون البطاقة مسجلا بها 3 أفراد فقط.

خطوات إضافة المواليد الجدد من بوابة مصر الرقمية

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

  1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. تسجيل سجل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. كتابة الاسم الأول للأم.
  5. الضغط على خدمات التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

  1.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  2.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  3. المرأة المعيلة 
  4. الأرملة
  5. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  6. الاضافة بحد أقصى فردين
  7. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

  1. اختر إضافة أفراد أسرتي.
  2.  قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.
  3. يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
  4.  كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.
  5.  اختيار الصفة ضم أبناء.
  6.  اختر كلمة إضافة.

 

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

  1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.
  2. تسجيل سجل حساب جديد.
  3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  4. كتابة الاسم الأول للأم.
  5. الضغط على خدمات التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

  1. الدخول علي موقع التموين
  2.  إدخال رقم البطاقة التموينية.
  3. اضغط على فتح حساب جديد.
  4.  اختر خدمات التموين.
  5. قم بكتابة الاسم الأول للأم.
  6.  إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
  7. كتابة اسم المولود طفل- طفلة
  8.  إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد
  9.  كتابة صلة قرابة المولود
  10.  اختيار الصفة ضم الأبناء
  11.  اضغط على إضافة

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

الشروط تتضمن الاتي:-

  1.  انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 
  2.  إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 
  3. المرأة المعيلة 
  4. الأرملة
  5. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي
  6. الاضافة بحد أقصى فردين
  7. الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه
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