الحكومة الألمانية تصدر تحذيرا بشأن أسعار الغاز.. ماذا يحدث؟

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن أحدث تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الغاز في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتظل مرتفعة حتى عام 2027 على الأقل.

وأوضحت “بلومبرج”، أنه “استنادا إلى الأسعار الآجلة في نهاية يونيو، قد ترتفع أسعار الغاز بالجملة إلى حوالي 50 يورو (54.62 دولار) لكل ميجاوات ساعة قبل موسم التدفئة. ومن المتوقع أن تظل مرتفعة خلال السنوات الأربع المقبلة، ما لم يتم اتخاذ تدابير طارئة إضافية”.

وتعهدت الوزارة الاقتصاد الألمانية، بمواصلة مراقبة التطورات في أسواق الغاز من أجل الاستعداد للتعامل مع المشاكل المحتملة التي قد تنشأ مع ارتفاع الأسعار.

وتتماشى توقعات الوزارة مع التوقعات الأخيرة لمجموعة “INES” الألمانية لمشغلي تخزين الغاز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت المجموعة من أن ألمانيا ستظل في خطر نقص الغاز خلال مواسم التدفئة خلال شتاء 2026-27، ما لم تضيف المزيد من البنية التحتية للوقود، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال الإضافية (LNG)، وسعة التخزين، ووصلات خطوط الأنابيب.

واعتمدت ألمانيا على روسيا في حوالي 40٪ من غازها قبل عام 2022، وكانت من بين الأكثر تضررا من انخفاض شحنات الطاقة الروسية العام الماضي، والتي إما تقلصت بشكل كبير أو توقفت تماما بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو ردا على الصراع في أوكرانيا.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها برلين لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات بديلة والجهود المبذولة لخفض استهلاك الطاقة، حذر الخبراء من التهديد المستمر للنقص قبل موسم التدفئة، وارتفاع الأسعار.