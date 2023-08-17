مصطفى بكري: مصر تستحق اصطفافا وطنيا لمواجهة الشائعات والأكاذيب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك كمية الشائعات والأكاذيب والإدعاءات من الذين ارتهنوا أنفسهم ليكونوا أداة في يد الخارج ضد وطنهم، وممن يتحدثون بإسم الدين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أبناء مطروج حموا حدود مصر الغربية في وقت الأزمات، خاصة على صعيد حدود مصر مع ليبيا.

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي سيترشح لإنتخابات الرئاسة وسيكمل مشروعه الوطني الكبير لبناء الدولة، مؤكدا أن هذا الوطن يستحق إصطفافا وطنيا لمواجهة الشائعات والأكاذيب.

للنيل من إستقرار مصر

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن هناك محاولات دولية واقليمية للنيل من إستقرار مصر، مؤكدا أنه لا نعترض على ترشح أي شخص لإنتخابات الرئاسة بشرط استكمال الشروط.