لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

إذا كنتي تحاولين تقديم اكلات تعلمي كيفية عمل وصفة برجر مشوى من المطبخ بخطوات ومقادير من منزلك



مقادير برجر مشوى

١٠٠ غرام لحم مفروم قليل الدهن

١ فليفلة خضراء، مفرومة

١ فليفلة حمراء، مفرومة

١ بصلة، مفرومة

١ ملعقة صغيره فلفل أسود

١ ملعقة صغيره بهار، لحم

١ ملعقة صغيره ملح

طريقة تحضير برجر مشوى

١. يخلط البصل، الفلفل الاحمر،الفلفل الاخضر مع الفلفل الاسود، الملح والبهار ثم تعجن جيدا ً.

٢. يضاف اللحم على الخليط ويخلطوا جيداً معاً.

٣. يترك الخليط فى البراد لمدة نصف ساعة.

٤. يخرج الخليط من البراد، ثم يشكل على شكل دائرة.

٥. يشوى البرجر فى الفرن على صاج ساخن.

يقدم ساخن مع سلطه ومشروم مشوى

