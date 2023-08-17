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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. اعتقال امرأة هددت بقتل القاضي المسئول عن محاكمة ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اتُهمت المواطنة الأمريكية، أبيجيل جوشري، المقيمة في ولاية تكساس، بالتهديد بقتل قاضٍ ينظر في قضية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن اقتحام مبنى الكابيتول في عام 2021.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اتصلت امرأة بمكتب القاضية الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تتولى قضية ترامب الجنائية، وتركت رسالة تهددها.

وقالت في رسالة التهديد: "إذا لم ينتخب ترامب في عام 2024، فسنأتي لقتلك".

وأوضحت شبكة “إن بي سي نيوز”، أنه تم بالفعل القبض على المرأة، ورفض محاميها التعليق على الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته بتلفيق لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

بعد قرار محاكمته .. ترامب يدين الرئيس الأمريكي وإدارته بتلفيق التهم إليه

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وقال ترامب في تصريحاته إن جميع لوائح الاتهام الفيدرالية والمحلية صممها بايدن وموظفوه.

وأشار ترامب بأنه يجب تعليق كل المحاكمات حتى انتخابات 2024، كما حث ترامب الجمهوريين أن يكونوا أكثر صرامة وذكاء في أسرع وقت.

تكساس دونالد ترامب ترامب

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