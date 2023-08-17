جريئة ودقيقة.. روسيا تعلق على تصريحات ساركوزي عن شبه جزيرة القرم

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، حول ملكية القرم جريئة ودقيقة.

وكتب مدفيديف، عبر “تويتر”، “القرم كانت جزءًا تاريخيًا من روسيا، ولا مكان لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. هذه التصريحات جريئة ودقيقة”.

وأضاف أن “السياسيين الأوروبيين من الجيل الأكبر سنًا كانوا أكبر بكثير من السياسيين الحاليين”، مؤكدا أن “ساركوزي لم يفقد الفطرة السليمة حتى يومنا هذا”.

وأمس، قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن مهمة أوكرانيا هي أن تكون جسرًا بين أوروبا وروسيا، ويجب أن تظل دولة محايدة.

وفي مقابلة مع صحفية “لو فيجارو” الفرنسية، أوضح ساركوزي، في حديثه عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أن "بروكسل تعطي كييف وعودًا كاذبة لن يتم الوفاء بها".

وأضاف: "من الضروري أن نفهم ما هو مطلب أوكرانيا.. لكي تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك.. ليس فقط لأنها ليست جاهزة ولا تفي بمتطلبات الدخول ، ولكن لأنها يجب أن تظل محايدة دولة. لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هذا الحياد مهينًا ، بينما يمكن أن يحصل على ضمانات أمنية دولية موثوقة ".

وأشار إلى أنه "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن رحيل فلاديمير بوتين سيغير شيئًا ما على الأقل".

وأضاف: "أوكرانيا هي حلقة الوصل بين الغرب والشرق ويجب أن تظل كذلك... من الضروري أن تكون متسقًا وواقعيًا بشكل خاص. تتمثل مهمة أوكرانيا في أن تكون جسراً بين أوروبا وروسيا. ولمطالبة أوكرانيا بالاختيار بين الاثنين، في رأيي يتناقض مع تاريخ وجغرافية هذه المنطقة المعقدة ".

وقال ساركوزي، إن غالبية سكان القرم يعتبرون أنفسهم روسًا، وفكرة إعادة شبه الجزيرة إلى سيطرة أوكرانيا “وهمية”.

وأضاف:” عندما يتعلق الأمر بأراضي شبه جزيرة القرم، التي كانت روسية حتى عام 1954 وحيث لا يزال غالبية السكان يعتبرون أنفسهم روسًا ، أعتقد أن أي عودة وهمية".

وأشار ساركوزي إلى أن "الاستفتاء تحت إشراف المجتمع الدولي يمكن أن يؤكد الوضع الحالي”.