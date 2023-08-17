لإنقاذ كييف.. جنرال أمريكي يقترح تجميد الصراع في أوكرانيا

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، إن كييف لن تكون قادرة أبدًا على الفوز على الجبهة، ولكي لا تفقد بقية الأراضي، فإنها تحتاج إلى تجميد الصراع.

وتابع ديفيس: “مع الأخذ في الاعتبار الخسائر، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أوكرانيا ستكون قادرة في المستقبل المنظور على تشكيل إمكانات مماثلة لتلك التي كانت لديها قبل الهجوم”.

وأضاف: "هذا يعني أنه من شبه المؤكد أن أوكرانيا لن تفوز أبدًا بحريتها في ساحة المعركة. للحفاظ على الأراضي التي تحتلها حاليًا ومنع المزيد من فقدان الأراضي، يجب على كييف أن تتصالح مع الواقع القاسي المتمثل في أن المسار الأكثر منطقية الآن هو تجمد الصراع وابدأ المفاوضات لانهائه".

وأشار إلى أنه كلما زاد تجاهل واشنطن وكييف لـ "الواقع المؤلم" الجديد، زاد عدد الأراضي التي ستخسرها أوكرانيا نتيجة للمفاوضات الحتمية.

وأضاف ديفيس أن الأولوية القصوى لواشنطن يجب أن تكون الأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي، ولهذا تحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالحقائق الجديدة.