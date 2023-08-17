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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تنقذ زيلينسكي.. تحذير أمريكي لـ أوكرانيا من ضربات الجيش الروسي

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن القوات الروسية تنفذ بنجاح عملية لتدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا ردا على الإمدادات الغربية.

وقال ماكجريجور، إن "روسيا تدمر منشآت عسكرية على أراضي أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات بالأسلحة والذخيرة، وتضرب أيضا مراكز صنع القرار".

وأشار إلى أن نظام كييف يستخدم الصواريخ الغربية لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.

وقال ماكجريجور، إنه “نتيجة لذلك، ستضطر القوات الروسية إلى التوجه غربًا بحثًا عن الأمن”، مضيفا أن “إمدادات الناتو، بما في ذلك صواريخ ستورم شادو، لم تؤثر على موقع القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها أثارت ردًا من موسكو”.

وأوضح أن "رغبة الناتو في تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأنواع مختلفة من الأسلحة لا معنى لها لأنها لن تغير نتيجة الصراع ولن ينقذ نظام زيلينسكي من الانهيار".

الناتو زيلينسكي القوات الروسية روسيا أوكرانيا

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