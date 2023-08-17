فرش عدة مساجد وتوزيع 2 طن من لحوم صكوك الأوقاف بمطروح

تفقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية أوقاف مطروح توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي ؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بإشراف مديرية الأوقاف ومشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

لحوم أضاحي الأوقاف

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد الحضور بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدين أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وفي إطار خطة الأوقاف لفرش المساجد تقوم مديرية أوقاف مطروح خلال هذه الأيام بفرش عدة مساجد بالمحافظة.

احتفالية الأزهر الشريف بتكريم الطلاب الوافدين

فيما شهد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول أمس الثلاثاء، احتفالية الأزهر الشريف بتكريم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، والتي ينظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، بحضور معالي الدكتورة/ نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، ود. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، ود. نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين وكبار الكتاب والإعلاميين.

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف الطلاب الوافدين على ما حققوه، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يهتم اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، لأن كل موفد من الموفدين يؤدي دورًا عظيمًا في حمل صحيح الدين، بل قد يفوق الطلاب الوافدون من يوفد إلى بلادهم، لأن هذا الطالب ملم بعادات قومه وتقاليدهم، وسيعيش بينهم ناشر لما تعلمه في الأزهر الشريف، وهذا يجعلنا نبذل أقصى جهد واهتمام بهؤلاء الوافدين، من خلال الأنشطة الصفية والأنشطة غير الصفية، التي تسهم في بناء وصقل قدرات الطالب.