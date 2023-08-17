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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار بالسويس يناقش كيفية التعامل مع الإعاقات الذهنية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس ندوة بعنوان"كيفية التعامل مع الإعاقات الذهنية" و ذلك فى إطار الدور التوعوي و التنويرى الذى يرعاه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب و بتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام بالحزب بحضور عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين محافظة السويس.

التعامل مع أبنائنا ذوي الإعاقات الذهنية

و تحدث  فى الندوة الدكتور أحمد ادم الشندويلي مستشار وزير التربية والتعليم للاعاقات الذهنية"سابقا"ورئيس الاتحاد المصرى للشلل الدماغى عن كيفية التعامل مع أبنائنا ذوي الإعاقات الذهنية فى جميع النواحي والمجالات وكيفية التغلب على بعض المشاكل والصعوبات وعن دور الدولة معهم أيضا عن أهمية ممارسة الرياضة لهم بحسب ما يناسبهم وعن دور الاتحاد مع ابنائهم.

كما تناول الدكتور أسامة منصور مدير عام بوزارة الشباب والرياضة عن أهمية الرياضة فى حياة أبنائنا وعن دور وزارة الشباب وما تقدمه لابنائهم وكيفية الاستفادة منها وكيفية المشاركة.

وتم فتح باب المناقشة للمشاركة الايجابية بين الحضور والمحاضرين فى الندوة و الاجابة على الاسئلة المطروحة و حل الكثير من المشاكل التى تقابل اولياء الامور اثناء التعامل مع ابنائهم .

ومن جانبه قال عادل فاضل أمين الحزب بالسويس، إن الندوة استهدفت توعية أولياء الأمور لذوي الاحتياجات الخاصة (الاعاقات الذهنية) وكيفية التعامل الأمثل مع ابنائهم و دورنا الإيجابي نحوها أيضا عن دور الرياضة الهام فى العلاج النفسى والجسدى لهم و جاء ذلك حرصا من حزب المصريين الأحرار على الاهتمام بأبنائنا ذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم المستمر بقدر المستطاع.

وشارك بالحضور الكابتن محمد صوفى مدرب منتخب مصر لألعاب القوى "سابقا" ورئيس اللجنة الرياضية بالحزب بالسويس و سماح مهدى أمينة المرأة بالحزب بالسويس .

وفى ختام اللقاء تم الإعلان عن تقديم خدمات مجانية من الحزب فى مجال التخاطب وتعديل السلوك لأبناء الحاضرين و الغير القادرين وسيتم التواصل مع الحاضرين وابلاغهم بالمواعيد بعد الانتهاء من عمل بروتوكول تعاون مع بعض الأطباء  والمتخصصين.  

وقدم عادل فاضل الشكر والتقدير للجميع و إهداء درع الحزب للدكتور احمد الشندويلي والدكتور  أسامة منصور تقديرا لخدماتهم المستمرة لأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة و للمجتمع و جهدهم المبذول من أجل الوطن.

إعاقات الذهنية الإحتياجات الخاصة الاتحاد المصري الإعاقات الذهنية الدكتور عصام خليل

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