بكين تبني مدرجا عسكريا في بحر الصين الجنوبي |شاهد

قالت صحيفة الجارديان، إن الصين تقوم ببناء مدرج على إحدى جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

كما أوضحت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “أسوشيتد برس”، تجهيز الصين مهبطا للطائرات وأرصفة وأنظمة عسكرية. ووصفت “أسوشيتد برس” التجهزيات العسكرية الصينية بأنها متواضعة من حيث الحجم.

مدرج عسكري للصين في بحر الصين الجنوبي

وقالت، “المهبط طويل بما يكفي لاستيعاب الطائرات المروحية والطائرات بدون طيار، ولكن ليس الطائرات المقاتلة أو القاذفات”.

وقد رفضت الصين تقديم تفاصيل عن أعمال بناء جزيرتها بخلاف القول إنها تهدف إلى المساعدة في سلامة الملاحة العالمية. ورفضت الاتهامات بأنها تقوم بعسكرة الممر المائي الحيوي، الذي يمر من خلاله ما يقدر بنحو 5 تريليونات دولار من التجارة سنويًا، وتقول إن من حقها أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية.