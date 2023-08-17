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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كواليس التجديد لحسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي

حسن عبد الله
حسن عبد الله

حالة من التفاؤل شهدها القطاع المصرفي المصري عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الثقة لمدة عام في استمرار المصرفي حسن عبد الله، بمنصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بدأت من اليوم الخميس.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لـ"عبدالله" لسنة جديدة لم يكن وليد الصدفة، بعد إثبات "الموثوق فيه" بتحريك المياه الراكدة التي شهدها الاقتصاد المصري خصوصا بعد إصدار قرار فتح الاعتمادات المستندية في فترة سابقة لتكليفه بمهام المنصب الرفيع، وما تلاه من حالات احتقان لم تكن خافية على أحد بين أوساط قطاع كبير من رجال الأعمال والمستثمرين .

بحسب مصادر مصرفية مطلعة لصدي البلد والتي رفضت الإفصاح عن اسمها والتي ذكرت، أن "عبدالله" لا يفضل الشو في العمل بل ينظر للأسباب والأهداف التي تؤدي بنتائج سريعة وثابتة كما كان عهده سابقا حين توليه مقاليد ادارة البنك العربي الافريقي الدولي وحقق خلالها نتائج مبهرة حتي بعد اعفاءه من منصبه قبل عامين علي الاكثر بتكليفه بمهام محافظ البنك المركزي .

وأضافت المصادر أنه خلال عام من تولي " عبدالله" زمام أمور البنك المركزي واستكمال الإجراءات التصحيحية لسلفه طارق عامر، المحافظ السابق، إذ قام بإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية وإصدار تعليمات تتعلق بالمعاملات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول .

شهدت فترة تولي حسن عبد الله منذ عام، التنسيق الواقعي والحقيقي مع الحكومة خصوصا وزارتي الصناعة والمالية، لحل أزمة الإفراج عن البضائع والحاويات بالموانئ الجمركية المختلفة و إخراجها للأسواق للسيطرة علي الاسعار بالتوازي مع اندلاع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، وأطلاق مبادرات لدعم.الصناعة والاستثمار في مصر من بينها مبادرة دعم المشروعات الصناعية بقيمة 150 مليار جنيه بعائد متناقص 11% بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء .

وشهدت فترة تولي حسن عبد الله خلال العام الماضي، الانفتاح بقوة علي المؤسسات الدولية والإقليمية وتحسين الصورة الخارجية والعلاقات الاقتصادية لمصر خصوصا مع دول الجوار الافريقي والتي كان آخرها نقل تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجها البنك المركزي المصري لدولة غانا واستضافة فعاليات مؤتمر سيملس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية في يوليو الماضي .

وأعادت مصر استضافة فعاليات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بمدينة شرم الشيخ في مايو الماضي وتسليم رئاسة الجمعية لدولة غانا، بخلاف توقيع بروتوكولات مع عدد من الدول من بينها العراق لتعزيز التجربة المصرية وتعزيز التعاون الفني .

ويحسب لـ"عبدالله" فور توليه زمام أمور البنك المركزي، البدء باجتماع عاجل مع رؤساء البنوك والإدارة العليا، لبحث كافة المشكلات والعمل علي حلها وإذابة جبال الجليد التي سببتها تداعيات الفترات السابقة علي خروجه من منصبه كرئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة .

وكان حسن عبد الله قد جري تكليفه منذ العام الماضي في منصف محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام انتهت أمس، خلفا لسلفه السابق طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري والذي تولي لمدة 8 أعوام كدورتين بدأت في نوفمبر 2015.

وقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق وتعيينه مستشارا له، مع اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى القطاع المصرفي الإقتصاد المصرى

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