مقتل 36 جنديا نيجيريا في كمين بشمال البلاد

قال الجيش النيجيري، اليوم الخميس، إن 36 جنديا نيجيريا على الأقل قتلوا في هجومين خلال عمليتين ضد عصابات مسلحة في ولاية النيجر شمال وسط البلاد.

تسببت عصابات من الرجال المدججين بالسلاح في إحداث فوضى في شمال غرب نيجيريا في العامين الماضيين، حيث خطفوا الآلاف وقتلوا المئات وجعلوا السفر برا أو الزراعة في بعض المناطق غير آمنة.

قال المتحدث باسم الدفاع الميجر جنرال ادوارد بوبا ان القتلى ثلاثة ضباط و 22 جنديا وأصيب سبعة جنود خلال كمين حول قرية كوندو في منطقة شيرورو الحكومية المحلية في ولاية النيجر يوم 14 اغسطس.

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية من طراز Mi-171 كانت قد أرسلت لإجلاء الجرحى بالقرب من قرية تشوكوبا في شيرورو، ما أسفر عن مقتل آخرين. وبينما لم يؤكد بوبا سبب التحطم، قال مصدران عسكريان لرويترز إن المروحية ربما أسقطت بعد أن أطلق أفراد العصابة النار عليها.

وقال بوبا في بيان ان "المروحية تحطمت مع 14 من القتلى في وقت سابق خلال العمليات وسبعة من الجرحى في وقت سابق وطيارين واثنين من افراد الطاقم". قال إن "العمليات جارية لانتشال الجثث والتحقيق في سبب تحطم الطائرة وسيتم إبلاغها".

أثارت الهجمات التي تشنها العصابات، التي يشار إليها محليًا باسم قطاع الطرق، إرباكًا لقوات الأمن النيجيرية، التي تم توسيع نطاقها أثناء تعاملها مع مجموعة انفصالية عنيفة في الشرق، وأزمة قاتلة بين الرعاة والمزارعين في الولايات الوسطى، وتمرد ضدها استمر 13 عامًا.

وقال بوبا في عملية عسكرية منفصلة في ولاية كادونا، أنقذت القوات 10 رهائن محتجزين بقرية في إيجابي الحكومية المحلية للولاية بعد معلومات، ما أسفر عن مقتل خاطفيهم بعد معركة بالأسلحة النارية.