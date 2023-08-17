المريخ يفتتح تجاربه الودية بالفوز على كابسى بهدف الناشئ رائد نادر

فاز فريق المريخ البورسعيدى بقيادة محمد ياسين على نظيره كابسى بهدف نظيف فى المباراة الودية التى أقيمت بين الفريقين على ملعب المريخ و ذلك فى أولى المباريات الودية التى يخوضها المريخ إستعداداً للموسم الجديد .

و أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب رائد نادر ناشئ المريخ و التى تأتى مشاركته فى إطار خطة الجهاز الفنى بالدفع بأبناء النادى و الإعتماد عليهم فى الموسم الجديد .

و حرص محمد ياسين المدير الفنى للمريخ على الدفع ببعض عناصر الفريق الأول مع مجموعة كبيرة من الناشئين المميزين بجانب بعض اللاعبين الذين يخضعون للإختبار للوقوف على مستواهم .