التنمية المحلية: مبادرة سند الخير تستهدف توفير فرص عمل للشباب

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة سند الخير نجحت في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: حريصون على تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتطبيق استراتيجية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم أيضا في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، مما يساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

