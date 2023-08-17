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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعزيز التعاون.. معمل بحوث الثروة السمكية يستقبل إحدى شركات الأعلاف الصينية

صدى البلد

استقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة وفدًا من مجموعة الدعم الفني التابعة لشركة "نيوهوب للأعلاف" احدى شركات الاستثمار الصينى فى تصنيع أعلاف الأسماك فى مصر في زيارةٍ تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العلمي والصناعي، بهدف تطوير قطاع الاستزراع السمكي وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

 

يأتي ذلك انطلاقا من التعاون الزراعى المصري الصينى وتزامنًا مع مباحثات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع نظيره زيارة وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني  ، وفي اطار تبادل الخبرات في مجال الزراعة والثروة السمكية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الزراعة في مصر .

 

 وقد قدم لهم د رفعت الجمل، مدير المعمل، عرضًا تقديميًا شمل نشاطات وخدمات المعمل في مجال الاستزراع السمكي البحثي، الإرشادي، والإنتاجي.


تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد الجانبين للتعاون في قطاع الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية المتوفرة بالمعمل. والتركيز على أهمية تطوير تقنيات وأساليب جديدة لتحسين إنتاجية وجودة الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى دعم تحقيق الأمن الغذائي وتطوير مشروعات الاستزراع السمكي في البلاد. 


و قد أكد "الجمل" على التزام المعمل كأحد اهم المؤسسات البحثية في مجال الاستزراع   بتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وزير الزراعة ، وتعليمات د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتسخير القدرات البحثية في خدمة قطاع الاستزراع السمكى بأحدث التقنيات التى تتوافق مع تعزيز التنمية المستدامة في مجال الثروة السمكية وتحسين إمكانيات الإنتاج والجودة في ظل التحديات الحالية من تغير المناخ وما يتعلق بها من قضايا الشح المائى و قلة الخامات العلفية. 


في هذا السياق، قام د. محمد أبو العطا، رئيس قسم صحة ورعاية الأسماك بالمعمل، بجولةً ميدانيةً للوفد، حيث تمت زيارة الأحواض والصوبة البحثية والمفرخ الاصطناعي. وأعرب الوفد عن إعجابه بامتيازات المعمل وخبراته المتنوعة التي تغطي مختلف جوانب الاستزراع السمكي.

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