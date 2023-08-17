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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا توضح حقيقة تعرضها لضغوط من الغرب لتسريع هجومها المضاد

أوكرانيا
أوكرانيا

نفى وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الخميس، أن الحلفاء الغربيون يضغطون على كييف لتسريع هجومها المضاد.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال كوليبا: "نحن لا نشعر بالضغط… هناك زيادة في أصوات المعلقين والخبراء في الفضاء العام، لكن كل شيء سيختفي بعد أول انتصار مدوي لأوكرانيا في الجنوب أو الشرق”.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب كوليبا الغرب بمواصلة إمداد كييف بالسلاح "حتى النصر"، مجددا تعهده بعدم استهداف الأراضي الروسية بها.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن "الحرب بحاجة للأسلحة لتحقيق النصر، ولا طريقة أخرى لذلك سوى السلاح".

ويواصل قادة كييف مطالبة الغرب وأمريكا بالمزيد من الأسلحة علي الرغم من الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني في الأرواح والعتاد في مواجهة الجيش الروسي.

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