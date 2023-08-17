وديا.. البنك الأهلي يفوز على وادي دجلة قبل السفر لبرج العرب

انتهت منذ قليل المباراة الودية التجريبية التى جمعت فريقى البنك الأهلي ووادى دجلة وانتهت بفوز البنك الأهلي بهدف سعيدو سيمبوري.

وشهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة أيضا مشاركة بعض الصفقات الجديدة سيرجى اكا وعبد اللطيف جريندو وأحمد مدبولى ومعاذ الحناوى علي مدار شوطى اللقاء .

ومن المقرر ان يحصل لاعبو فريق البنك الأهلي علي راحة ٢٤ ساعة قبل السفر إلى مدينة برج العرب بعد غد السبت للدخول في معسكر مغلق لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

